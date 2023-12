“Doc” la protagonista del remake americano sarà Molly Parker

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “Doc – Nelle Tue Mani” si appresta a sbarcare negli States con un cast che vede al centro del medical drama, una delle protagoniste di “House Of Cards”. Doc, arriva in America nel 2024: laa ricoprire il ruolo della dottoressa Amy Elias (alter ego di Luca Argentero nella versione italiana) primario di medicina interna dello Westside Hospital di Minneapolis, che rimetterà ordine nella sua vita, dopo aver perso la memoria per otto anni. La 51enne vincitrice di un Emmy con House Of Cards, è apparsa recentemente in tv per “Lost In Space” e “Goliath”, mentre sul grande schermo è accreditata in “Pieces Of A Woman”, Peter Pan & Wendy”. Ha ricevuto una nomination agli ...