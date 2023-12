DL Anticipi | le nuove regole per chi affitta casa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il DL, diventato legge dopo l’approvazione definitiva alla Camera dei deputati ed entrato in vigore il 17 dicembre scorso, ha apportato diverse novità in tema di affitti brevi e locazioni turistiche. Le novità hanno interessato anche il comparto alberghiero, ma in maniera meno impattante. Le modifiche più importanti riguardano l’introduzione del Cin e i nuovi obblighi a carico dei proprietari cheno. Arriva il Cin, il Codice identificativo nazionale Allo scopo di “tutelare la concorrenza” e la “trasparenza” del mercato, è stato introdotto il Cin, ovvero un codice alfanumerico che a livello nazionale registra tutte le attività di ospitalità. Tale codice viene assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata, che al momento deve ancora essere implementata. A dover richiedere ...