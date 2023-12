Divorzio | Cassazione | Per l' assegno di mantenimento calcolare anche la convivenza pre-matrimoniale

Assegno di divorzio, si cambia ancora. Ecco le novità dopo la sentenza di Cassazione

* Alessandro Simeone è un avvocato membro del Comitato scientifico de Il Familiarista di Giuffré Francis Lefebvre Non c'è pace per l'assegno di: nel 2017, con la sentenza Grilli , è stato eliminato il concetto del tenore di vita (rimasto per la separazione); nel 2018 sono state - giustamente - riscritte le regole per adattare alla ...

In Liguria 7 mila coppie non sposate, matrimoni in calo

Di fondo, c’è che il matrimonio in Liguria è in crisi nera e molto pazzerello, lo dicono tutte le statistiche. Crescono le separazioni, aumentano le cause in tribunale, esplodono le famiglie per le ...

“Una sentenza rivoluzionaria”. È il giudizio euforico del presidente dell’Associazione degli avvocati matrimonialisti italiani (Ami), Gian Ettore Gassani. Il periodo di convivenza prematrimoniale avrà ...