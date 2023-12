Divieto pubblicazione atti custodia cautelare | ok dalla Camera

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’Aula dellaha approvato l’emendamento presentato dal deputato di Azione, Enrico Costa, alla legge di delegazione europea, con 160 sì e 70 no. L’emendamento prevede ildidegli, in particolare dell’ordinanza di, fino al termine delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare. La riformulazione dell’emendamento, accettata dal deputato Costa, specifica ildi“integrale o per estratto” del testo dell’ordinanza. Italia Viva e Azione hanno votato insieme alla maggioranza, mentre Movimento 5 Stelle, Avs e Pd si sono espressi contrari. Il governo aveva inizialmente annunciato il parere contrario, ma la riformulazione proposta è stata accettata, ottenendo l’approvazione ...