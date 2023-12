Disabilità | formazione e informazione | nuovo avviso Inail da 2 | 5 milioni di euro

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il 28 dicembre sarà pubblicato sul sito dell’, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale, unpubblico per il finanziamento di progetti die inin materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone conda lavoro. Lo ha annunciato il commissario straordinario dell’Istituto, Fabrizio D’Ascenzo, in occasione della visita del ministro per le, Alessandra Locatelli, alla mostra ‘La bellezza delle differenze nell’arte. Una esposizione delle opere realizzate da artisti ndivergenti e/o con diverse capacità funzionali, promossa dal servizio Superabile, il contact center integrato per la, in occasione della Giornata internazionale delle persone con ...