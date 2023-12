Diciottesima giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

Al Hilal - Abha, Saudi Pro League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Al Hilal - Abha è una partita delladella Saudi Pro League e si gioca giovedì alle ore 19:00: tv, streaming, formazioni, pronostici. L' Al - Hilal non si ferma più ed inizia ad intravedere il titolo di campione di ...

SERIE B - Gli arbitri della diciottesima giornata Napoli Magazine

Serie C, il calendario della 18^ giornata su Sky: le partite e gli orari Sky Sport

Infortunati Sampdoria: ritorno in gruppo per due blucerchiati. Terapie per Vieira

Infortunati Sampdoria: rientro in gruppo per Delle Monache e Stankovic, differenziato per Barreca e Pedrola. Il punto Buone notizie per Andrea Pirlo sul fronte infortunati della Sampdoria. Nell’allena ...

Serie B, le designazioni arbitrali del 18a turno: Pezzuto a Marassi, Dionisi per Parma-Ternana

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali della diciottesima giornata del campionato di Serie B. Queste, nello specifico: CITTADELLA.