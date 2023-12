Diasorin e le “sacche di sangue trafugate” | prosciolti i vertici della società e il direttore di Virologia del San Matteo di Pavia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non luogo a procedere con la formula del “fatto non sussiste”. Così muore l’accusa di peculato contestata all’amministratore delegato del colossodiagnostica, Carlo Rosa, al loroscientifico, Fabrizio Bonelli, e al professore Fausto Baldanti,didel Policlinico Sandi. Accusa avanzata dal pm di, Paolo Mazza, che ruotava intorno alla presunta sottrazione di una sacca di 400 ml di siero ricavato daldi due pazienti ex positivi al Covid, siero prelevato dai laboratori dell’ospedale Sandied utilizzato per il progetto del test sierologicoper la ricerca di anticorpi neutralizzanti, che ottenne la ...