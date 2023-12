Di Napoli | ”Cheddira lavora tanto a Frosinone per tornare a disposizione del Napoli”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Di: ” Unin più per ila gennaio, con Osimhen via per la Coppa D’Africa? Quest’anno Walid concluderà il campionato con il” Bruno Di, agente tra gli altri di Walid, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport’. Queste le sue parole: Di: ”Battere i campioni d’Italia in casa è un qualcosa che ricorderanno per sempre” “Ieri sera è stata una grandissima soddisfazione. Battere i campioni d’Italia in casa è un qualcosa che ricorderanno per sempre. Per quanto riguarda Walid, sono stra-contento della sua ottima prestazione, al di là del gol segnato su rigore. Lui è un attaccante estremamente moderno e sta crescendo partita ...