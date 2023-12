Di Lorenzo | una notte da incubo con il Napoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Giovani Diha vissuto la sua peggior partita da quando veste la maglia del: entrato nella ripresa ha commesso due errori importanti Giovani Diha vissuto la sua peggior partita da quando veste la maglia del: entrato nella ripresa ha commesso due errori importanti. Il primo è quello di aver regalato il pallone a Caso che ha spianato la strada al raddoppio del Frosinone e poi nel finale causa il rigore su Gelli. Una nottata daper il capitano azzurro che per i quotidiani è da 4 netto in pagella.

La sesta tappa della FEI Jumping World Cup 2023-2024, tenutasi a La Coruna, è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul ... (oasport)

Huawei Promozione di Natale: migliori offerte su noteboook, tablet e accessori

A seguire trovereteselezione dei cali di prezzo più interessanti. OFFERTE DI NATALE HUAWEI - ... 2 condivisioni Condividi TweetDiana Notizie Relazionate Offerte Tech Offerte Huawei Huawei ...

L'addio a Lorenzo Riva: "Seminava bellezza" IL GIORNO

Napoli-Frosinone 0-4, la pagella: Di Lorenzo catastrofico ilmattino.it

“Le stagioni del Lotto” diventano un libro e un sito web dedicato al pittore rinascimentale

Nel 1524 viene impreziosito da Lorenzo Lotto con un ciclo di affreschi. Celebre la scena del Cristo Vite. Marco Valtulini, vicepresidente della Pro Loco di Trescore Balneario: “C’è stata una bella ...

Le pagelle di Piantanida: Di Lorenzo mai visto così, Caso è 'Speedy Gonzales'

DEMME 6 Zero minuti in stagione: Mazzarri lo ripesca in fondo al cassetto nel frigo che c’è in fondo alla panchina del Napoli e la notizia è che non è scaduto, si può ancora usare, è buonino, sì, come ...