Di Lorenzo riesce a fare peggio di Luca Miniero con la sua Napoli Milionaria

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le pagelle del tifoso di-Frosinone 0-4 Gollini: Si ritrova a raccogliere in venti minuti palloni dalla rete e non crede ai suoi occhi. Fa una grande uscita su Gelli poi si stende definitivamente. 6 di spade. Zanoli: Se ne va, non se ne va. Gioca, non gioca. Primo tempo ordinato, provoca l’errore di Okoli per il gol (ingiustamente annullato) di Simeone. Poi si accartoccia, si perde, si spegne. 5 di spade. Mario Rui: Capitano di serata tiene bene finché è stato in campo. Colpisce un palo esterno, non arriva mai al cross. Raspa non è Kvara e parla un’altra lingua, quella degli svogliati in un ruolo non proprio. Esce per stanchezza. 6 di denari. (Di: Non sa stare in panchina e si vede. Entra e cede la fascia a Gaetano poi si annebbia.di...