Denuncia per stalking non urgente | così il kosovaro ha potuto uccidere Vanessa

“Operata per togliere l’appendice , ma i medici l’hanno lasciata” : paziente denuncia i medici Un’appendicectomia senza asportare l’appendice che si ... (tpi)

La giornalista e scrittrice spagnola Ruth Baza ha presentato una denuncia per molestie sessuali alla polizia di Torremolinos (Málaga) contro ... (ilfattoquotidiano)

Picchia ta, per anni, davanti ai figli. Colpi così violenti che hanno fatto perde re alla donna anche il feto che porta in grembo. E poi, ... (europa.today)

Gerard Depardieu ha ricevuto una nuova accusa per abusi sessuali da una giornalista spagnola . Dopo l’inchiesta della tv francese sulle presunte ... (metropolitanmagazine)

Questa mattina è Iniziato l’interrogatorio per Leonardo Apache La Russa , figlio del Presidente del Senato. Il giovane è indagato per violenza ... (metropolitanmagazine)

Vanessa Ballan uccisa da Bujar Fandaj - il procuratore : «Dopo la denuncia il caso non sembrò urgente. Ci sono elementi per contestare la premeditazione»

Non ci sono dubbi, nessuno li aveva in effetti. «Ci sono elementi per contestare la premeditazione» nel delitto di Vanessa Ballan da parte di Bujar ... (ilmessaggero)