(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Non si dà pace la nonna di Nicola Scapinello, il compagno di Vanessa Ballan, la 27enne uccisa con diverse coltellate nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso.

Delitto Vanessa Ballan, parla la nonna del compagno Nicola: "Non erano in crisi, erano felici"

Delitto Vanessa Ballan, il presunto killer: 'Se non torni con me ti uccido' - Per un anno le minacce di morte e di revenge porn - Pm: 'Ci sono elementi per premeditazione'

Vanessa Ballan cancellava i messaggi Whatsapp di Bujar Fandaj: lui la ricattava coi video

Vanessa Ballan aveva sopportato molestie e minacce di Bujar Fandaj per diverso tempo, cancellando i messaggi dell’uomo che la ricattava ...

Vanessa Ballan, il giallo della chat Whatsapp: un “buco” di 26 minuti in cui avviene il femminicidio

Sarebbe avvenuto tra le 11.21 e le 11.47 di ieri il femminicidio di Vanessa Ballan da parte di Bujar Fandaj. Lo ha riferito ai giornalisti il procuratore di Treviso Marco Martani, in base al traffico.