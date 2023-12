De Vrij | si avvicina il rientro con l’Inter! Il difensore punta un match – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Stefan desi è infortunato nel corso di Napoli-Inter. Ildelolandese, secondo quanto riportato da Sky Sport, è sempre più vicino: le ultime– Buone notizie in casa Inter. Stefan de, ai box per un infortunio muscolare rimediato nel corso della sfida del 'Maradona' contro il Napoli, è sempre più vicino al. Secondo quanto riferito da Sky Sport l'olandese dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per la sfida contro il Lecce, in programma sabato 23 dicembre alle 18.