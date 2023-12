De Maio verso la candidatura | ora tocca ai centristi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenny De. Salvo sorprese dovrebbe essere lui il candidato a sindaco della coalizione che alle prossime amministrative sfiderà il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e il centrodestra. Dell’alleanza faranno parte Pd, Movimento 5 stelle, Sinistra italiana, Controvento e Avellino prende parte. Ma ci potrebbe essere anche Italia Viva in modo da completare il campo largo. Deè noto penalista del foro di Avellino, senza tessera di partito, un esponente della società, del mondo delle professioni. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve, entro la fine dell’anno quando tra l’altro ci potrebbe essere l’assemblea plenaria del centrosinistra per presentare il candidato e la piattaforma programmatica. Un appuntamento a cui dovrà corrispondere anche la chiusura del perimetro politico della coalizione. Alle forze politiche ...

