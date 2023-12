De Laurentiis pensava di fare tutto da solo | raccontava che Kvara l’aveva scoperto suo figlio Edo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) . Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita. In estate mentre Angelozzi inseguiva talenti, scegliendoli con l’avallo del tecnico, Dedi farda, senza manco direttore sportivo e raccontando la storia chetskhelia l’avessesuoEdo. E poi i risultati sono questi. Eclatanti. Per una notte il protagonista è uno scugnizzo di Torre Annunziata, Giuseppe Caso. Imprendibile per la difesa azzurra. LE PAROLE DI ADL Deè stato intervistato a Castel Volturno e ha deciso di rispondere alle domande riguardanti Cristiano Giuntoli e l’arrivo dial Napoli «Giuntoli da sei mesi si era messo in branda, mi continuava a ripetere: mi mandi alla Juventus? E io gli dicevo: cos’è ...