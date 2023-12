De Laurentiis dovrebbe aprire una riflessione sulla sua gestione estiva Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Deunasua. Cosa scrive ladopo la sconfitta interna del Napoli per 4-0 contro il Frosinone in Coppa Italia. Un 4-0 clamoroso e meritato maturato nel finale, ma con i ciociari che avevano sempre chiaro cosa fare e un Napoli sempre smarrito a inseguire, cercando soluzioni individuali. Di squadra manco a parlarne. E qui il presidente dei campioniunasua, sulle scelte sbagliate di un mercato che ha portato tre giocatori – Natan, Cajuste e Lindstrom – anche ieri sera decisamente insufficienti, oltre a un allenatore come Rudi Garcia ...