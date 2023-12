De Laurentiis decadence | del magnifico ventennio cominciano a scorgersi le macerie

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Come lo Sferisterio. Come il Mario Argento palazzetto della Napoli che fu. La presidenza Dedal declino stinge alla demolizione. E chissà se lo si potrà rimettere in piedi. Come tutte le cose di questi anni voraci e veloci la decadenza è stata rapidissima. Dopo undi enorme crescita e di grande speranza per il futuro, per un Napoli capace di andare oltre la macchietta che ha sempre rappresentato nell’immaginario nazionale, a Deè successo ciò che accade a chi per tanto tempo esercita un potere assoluto: ha perso il senso della realtà. Una corsa disperata verso un burrone cantata e strombazzata dalla maggior parte della tifoseria, imbarazzata per la contestazione dell’anno precedente lo scudetto (#A16), che ha cantato un disastro come un new deal del calcio italiano. Napoli si conferma città fuori tempo, ...