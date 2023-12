“De Laurentiis colpevole” | la sentenza è una condanna

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quella contro il Frosinone è una sconfitta che pesa come un macigno sul Napoli e porta ad una: la colpa è di Aurelio De. Che il Napoli dello scudetto non esistesse più era già stato appurato. La stagione del Napoli non è sufficiente fino a questo momento. Gli azzurri, infatti, sono fuori dalla lotta per la conquista di un titolo già in due competizioni. Il Napoli, infatti, è lontano ben 14 punti dall’Inter di Simone Inzaghi in campionato e la sconfitta di ieri sera contro il Frosinone ha estromesso gli azzurri anche dalla Coppa Italia. Pensare, in questo momento della stagione, che il Napoli possa lottare per la conquista della Champions League è impossibile. Gli azzurri hanno dimostrato, infatti, di non essere una grande squadra. La prestazione offerta contro il Frosinone dopo il gol dell’1-0 subito è raccapricciante. Il Napoli si ...