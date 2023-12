Dalle stratificazioni agli abbinamenti strategici | tutte le mosse furbe per ammortizzare l’abito a sottoveste

Leggi su amica

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO Slipdress: idee outfitsfilate AI 23/24 Nel periodo delle Feste di fine anno si moltiplicano le occasioni per sfoggiare i vestiti più belli che abbiamo nell’armadio. Ma se i vestiti della stagione fredda sono eleganti e chic, quelli dell’estate lo sono ancora di più. Uno su tutti soprattutto, vale a dire lo slipdress. Come fare quindi per indossare un abitoin inverno? Sfruttare un capo leggero anche quando fa freddo è un modo fantastico perquello che si spende per comprarlo. Ma anche per variare al massimo gli outfit che si creano utilizzandolo. Il fascino delè ideale anche per l’inverno ed è perfetto per essere adattato ad altri look ...