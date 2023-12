Dal Comune di Napoli una medaglia a Miranda Martino | interprete dell’autentica tradizione della canzone napoletana

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “Attrice nobile e raffinata, profondamente legata al suo immenso patrimonio musicale che ha valorizzato con la sua inimitabile voce”. È racchiusa in queste parole la volontà del sindaco Gaetano Manfredi di conferire alaCittà di. Questa mattina, in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo, il sindaco ha consegnato all’artista la targa su cui è riportata la motivazione del riconoscimento che le è stato tributato anche in “segno di profonda gratitudine ed ammirazione”. Il momentoconsegna, al quale ha preso parte anche il delegato del sindaco per l’Industria musicale e l’Audiovisivo, ...