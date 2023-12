Crosetto | Dobbiamo uscire dallo scontro pregiudiziale tra politica e magistratura

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Guidotorna alla Camera per un'informativa urgente alla Camera sulla giustizia, che scatena la reazione delle opposizioni. «Il mio non è stato un attacco alla, io ho profondo rispetto. Le mie sono state riflessioni e preoccupazioni riguardo ad alcune tendenze che vedo emergere nelle discussioni dei magistrati. Non emergere in modo carbonaro, ma in modo molto evidente», sottolinea il ministro della Difesa. Che poi chiarisce: «Ho capito che esiste da parte dellala percezione di un attacco. Penso che nessun potere, nessun organo dello Stato debba sentirsi sotto attacco da parte di un altro, o limitato nelle sue azioni dall'altro». A suo dire, insomma, «sarebbe ora di costruire un tavolo di pace». Il motivo? «Se vogliamostallo in cui la ...