Cristiano Ronaldo - Juventus | partita finita | il club bianconero ha detto basta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), lasi chiude e i bianconeri hanno. Ecco la situazione sul braccio di ferro La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega che il braccio di ferro trae laè ormai alle battute finali. Il centravanti portoghese, adesso in Arabia Saudita, ...

Caos in Giappone dopo che Kengo Oishi, lo scorso 25 luglio, ha disertato un incontro Yamanashi per assistere a Osaka all'amichevole tra Al Nassr e ... (itasportpress)

Cristiano Ronaldo continua a primeggiare nella Saudi League , dove segna gol a grappoli e conquista numero se vittorie. Ieri, l' Al Nassr ha vinto per ... (247.libero)

Leo Messi e Cristiano Ronaldo sono i calciatori più discussi del pianeta per il loro talento, ma anche e soprattutto per la loro storica rivalità. ... (calcioweb.eu)

Il campione portoghese sempre protagonista in Arabia Saudita con l’Al Nassr in cui è un vero trascinatore. Guardate che gol! È passato quasi un anno ... (sportnews.eu)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Nello scorso mercato estivo L’Arabia Saudita ha fatto incetta di campioni. Uno però, ha scelto di andare, geograficamente e non solo, dalla parte ... (calcioweb.eu)

Juventus - Ronaldo all'ultimo round: oggi l'arbitrato per gli arretrati

La contesa tra la Juventus esugli arretrati che CR7 ritiene di aver ancora diritto a ricevere dal club bianconero entra nella sua fase finale: oggi è prevista quella che potrebbe essere l'ultima udienza dell' ...

Juve-Ronaldo, scontro infinito: tappa decisiva CalcioMercato.it

Caso stipendi, CR7 contro la Juve: oggi il deposito delle memorie finali, ad aprile sentenza La Gazzetta dello Sport

Ronaldo reclama 19,5 milioni di arretrati, il club ritiene che avesse già rinunciato a quei soldi al momento del passaggio allo United

Ronaldo reclama 19,5 milioni di arretrati, il club ritiene che avesse già rinunciato a quei soldi al momento del passaggio allo United ...

SUPERCOPPA FLOP, CHE RISATA, SAREBBE COSI' ANCHE AL MONDIALE PER CLUB!

Giungono dall'Arabia voci continue secondo cui la Supercoppa Italiana potrebbe essere un grande flop. Il motivo Molto semplice, in Arabia non si filano di pezza formazioni come Fiorentina, ...