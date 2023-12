Cricca | «Non sono ‘Sbagliato’ | solo fragile»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Si intitola Sbagliato (Columbia Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di. Un singolo che per il cantante – che ha partecipato a Amici 22 – rappresenta in tutto e per tutto un nuovo inizio. Su Instagram, a proposito della canzone,aveva scritto che «è stata tanto in laboratorio, in lavorazione. La mia vita è cambiata e quindi anche questa canzone». «Ho scritto Sbagliato un paio di anni fa. – ci dice– Abbiamo iniziato a scrivere il pezzo ed era una ballad lenta, molto intensa. Poi nella mia vitasuccesse diverse cose, c’è stato Amici e evoluzioni di varia natura, ma ero molto affezionato al pezzo. Tirando le somme a fine estate ho pensato di riprendere quel brano, lo abbiamo modificato e restaurato. Lo abbiamo cambiato per renderlo più in linea con lerità di oggi. ...