Cremonese vs Modena | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I grigiorossi sono chiamati a rialzarsi subito dopo la clamorosa sconfitta contro l’ultima della classe, ma gli emiliani hanno bisogno di punti per blindare il proprio posto playoff.vssi giocherà sabato 23 dicembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio ZiniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono incappati in una brutta quanto sorprendente classifica contro il Feralpisalò che ha spezzato la striscia di 6 vittorie consecutive. La squadra di Stroppa occupa la quinta posizione in classifica in compagnia del Cittadella a quota 29, a meno 5 dalla capolista Parma I canarini arrivano dal pareggio contro l’ostico Cittadella non riuscendo a riprendersi il posto che avevano perso proprio a ...