Crema vegana al cioccolato | niente olio | zucchero e burro!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Se sei alla ricerca di unada utilizzare per spalmarla ovunque desideri sei capitata nella pagina giusta. Grazie a questa dolce e golosafatta in casa non avrai alcun senso di colpa dopo averla gustata e potrai mangiarla senza alcun problema sia a colazione che a merenda. Infatti puoi spalmare questaalfatta in casa su una fetta biscottata, sul pane tostato oppure puoi usarla per farcire tutti i tipi di dolci che desideri. Realizzarla è molto semplice devi solo avere cura di lasciare i datteri in ammollo per 4 ore prima di inserirli nella ricetta che troverai qui di seguito. Pronta a scoprire cosa devi fare per realizzarla? Allora continua a leggere e non te ne pentirai!al ...