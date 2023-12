Credito sportivo | Quintieri “Nel 2024 puntare sulle infrastrutture”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato un anno difficile, in cui l'istituto ha rafforzato l'impegno per lo sport, sostenendo finanziariamente Enti Locali, Federazioni, società sportive e Università”. Beniamino, presidente dell'Istituto per il, ripercorre così il 2023 dell'ente che rappresenta. “L'aumento dei tassi d'interesse che già è costoso in generale lo è ancora di più per chi eroga servizi sportivi – spiega in un'intervista all'Italpress -. Si tratta di associazioni con una bassa profittabilità. Il nostro intervento che permette di abbattere i tassi d'interesse credo sia stato fondamentale. Nonostante l'incertezza che regna nel mondo economico e nel mondo dello sport, credo sia stato un anno molto positivo”. Centrale è il tema della riqualificazione dellein Italia che “al di là del ...