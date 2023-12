Crawlspace | la recensione | Mamma | ho perso l’aereo ma più cattivo

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il film:, 2022. Regia: L. Gustavo Cooper. Cast: Henry Thomas, Jennifer Robertson, Olivia Taylor Dudley, Bradley Stryker, C. Ernest Harth. Genere: Thriller. Durata: 90 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Dopo aver assistito a un brutale omicidio, l’idraulico e padre di famiglia Robert Mitchell si ritrova a dover lottare per la propria sopravvivenza. Il 20 dicembre approda su Netflix, thriller di sopravvivenza diretto da L. Gistavo Cooper e con protagonista Henry Thomas, conosciuto per aver interpretato il bambino nel film di E.T. – L’extraterrestre nel lontano 1982 e per il sodalizio con Mike Flanagan in serie tv di successo come Hill House e la recente La caduta della casa degli Usher. Qui, veste invece i panni di un idraulico dell’Oregon che, dopo essere stato testimone di un omicidio ...