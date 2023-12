Crawlspace come finisce | spiegazione del finale

Crawlspace, la recensione: Mamma, ho perso l’aereo ma più cattivo

Come vedremo nella nostra recensione di Crawlspace, ci troviamo di fronte a una pellicola ad alto tasso di adrenalina, capace di mixare tensione e divertimento, con un Henry Thomas nel ruolo inedito ...

NW Redmond residents escape early-morning crawlspace fire that caused $85,000 damage

Three residents of a northwest Redmond home and their dogs escaped a fire early Tuesday morning when a family member smelled smoke, a fire official said. The fire caused an estimated $85,000 in damage ...