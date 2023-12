Covid | nuovo sintomo tra i bambini | corde vocali paralizzate

Da giorni sono iniziate le cene e i cocktail per Natale , eventi dove si riuniscono tante persone che si scambiano auguri, strette di mano, baci e ... (iltempo)

Covid in Toscana : 47 morti nell’ultima settimana. E nuovo picco di contagi : 3196. I ricoverati sono 613 (21 in terapia intensiva)

sono 47 i morti per Covid, in Toscana, negli ultimi sette giorni (6 - 13 dicembre 2023). Si tratta di 23 uomini e 24 donne L'articolo Covid in ... ()