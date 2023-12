Covid | lo studio italiano | variante Pirola JN 1 aumenta reinfezioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le parole all'Adnkronos di Massimo Ciccozzi, che firma la ricerca: "Va monitorata e seguita per bene, però non è più aggressiva" L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha classificato laJN.1 come 'di interesse' (Voi) separata dal lignaggio BA.2.86, alias. Ora unoche sarà pubblicato su 'Pathogen and Global Health'