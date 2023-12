Cos’è lo “Slavic girls trend” di Tiktok che piace ai russi perché “abbatte la cancel culture”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)è ormai unanimemente conosciuto come il social network dei, e negli ultimi giorni ne sta impazzando uno in particolare, quello delle ““, un fenomeno che ha guadagnato popolarità negli ultimi mesi, in cui le ragazze indossano colbacchi e pellicce muovendosi sulle note di una canzone russa. Mentre per molti è solo l’ultima moda destinata a essere presto sostituita, per i media filogovernativirappresenta il segno che laoccidentale ha fallito. Tutto è iniziato nell’autunno di quest’anno, quando alcunierhanno reso virale la hit dimenticata della cantante russa Katja Lel, Moj marmeladnyj; chi russo non è, pur non comprendendo le parole, si è innamorato del motivo, iniziando a ...