Cos’è il “modello 45” dei pm che ora spaventa Chiara Ferragni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Procura di Milano, su esposto da parte di due associazioni dei consumatori, ha iscritto a45 la vicenda dei pandori di. Il procuratore capo – evidentemente – non ha potuto fare a meno di iscrivere in questo apposito registro l’esposto-querela per truffa che avevano fatto il Codacons e un’altra associazione di consumatori. Si tratta in questo caso di un atto dovuto. Il fascicolo è stato aperto oggi e nelle prossime ore verrà esaminato dal sostituto Eugenio Fusco che si occupa di truffe. Per il momento non si può dire nulla, perché quella della procura meneghina, come abbiamo già detto, era un’azione obbligatoria. Ma come sempre avviene con il45, che è senza ipotesi di reato né indagati, bisognerà chiarire due cose: se si può configurare davvero un reato di truffa; se questo ...