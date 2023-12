Coppa Italia | Napoli umiliato Frosinone impazzita per la qualificazione ai quarti

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Grande festa nella notte adopo la storicaaidi finale diai danni dei campioni d’del. La squadra di Di Francesco di ritorno dal capoluogo campano è stata accolta allo stadio “Stirpe” da centinaia di tifosi che hanno sfidato il freddo pungente. Cori, applausi, fumogeni e fuochi d’artificio per celebrare gli “eroi” del Maradona (così sono stati ribattezzati i giocatori laziali). Una volta scesi dal pullman Barrenechea e soci sono stati sommersi dagli abbracci. Poi autografi e selfie per immortalare un momento storico. Mai ilha raggiunto ididove il 9 gennaio sfiderà la vincente di Juventus-Salernitana. “È stata ...

Napoli e la Coppa Italia: tra maledizione e sbruffoneria!!

Il Napoli, una squadra dalle glorie illustri, ha vissuto una pagina di storia amara nel recente capitolo della2023/24 . La sconfitta devastante per 0 - 4 contro il Frosinone al Maradona è stata senza dubbio uno dei momenti più vergognosi nella lunga cronistoria del club. Una maledizione sembra ...

Reggina-Igea Virtus story, i precedenti: tre successi su quattro incroci, tre volte anche in Coppa Italia serie C

Quello odierno sarà il quinto confronto in campionato in terra calabrese tra la Reggina e l'Igea Virtus, risalenti a fine anni 40' e inizio 50'. Tre successi amaranto, tutti in serie C, oltre ad un ...

Ultimissime Inter LIVE: Inzaghi non rinuncia a Lautaro, parlano Antonello e Moratti | OneFootball

Massimo Moratti si è raccontato in una lunga intervista tra passato e presente dell’Inter: le dichiarazioni dell’ex patron nerazzurro. Si muove qualcosa per il nuovo stadio dell’Inter a Rozzano: il co ...