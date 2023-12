(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il programma degli ottavi diprosegue questa sera con la sfida trasi prepara a un ampio turnover anche se ha le scelte quasi contate sia in difesa che in attacco:...

Coppa Italia, Inter - Bologna: la probabile formazione di Inzaghi

Il programma degli ottavi diprosegue questa sera con la sfida tra Inter e Bologna. Inzaghi si prepara a un ampio turnover anche se ha le scelte quasi contate sia in difesa che in attacco: ecco la probabile ...

Reggina-Igea Virtus story, i precedenti: tre successi su quattro incroci, tre volte anche in Coppa Italia serie C

Quello odierno sarà il quinto confronto in campionato in terra calabrese tra la Reggina e l'Igea Virtus, risalenti a fine anni 40' e inizio 50'. Tre successi amaranto, tutti in serie C, oltre ad un ...

Ultimissime Inter LIVE: Inzaghi non rinuncia a Lautaro, parlano Antonello e Moratti | OneFootball

Massimo Moratti si è raccontato in una lunga intervista tra passato e presente dell’Inter: le dichiarazioni dell’ex patron nerazzurro. Si muove qualcosa per il nuovo stadio dell’Inter a Rozzano: il co ...