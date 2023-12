Coppa Italia | il Frosinone riesce nell' impresa | batte il Napoli e passa ai quarti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È super. La squadra di Eusebio Di Francesco sbanca 0-4 il 'Maradona', elimina ildalla, scrive una pagina della sua storia qualificandosi per idi finale della competizione e ora aspetta la prossima avversaria che uscirà dalla sfida tra Juventus e Salernitana. Mazzarri fa un ampio turnover tiene fuori Osimhen e Kvaratskhelia e decide di dare minuti a Lindstrom, Demme e Gaetano. Di Francesco si affida al duo offensivo Cheddira-Caso. Il primo squillo è delcon Cheddira che dopo 2' prova un tiro che non crea problemi a Gollini. Dopo i primi 15 minuti di controllo degli ospiti, al 16' ecco la prima opportunità per il. Lindstrom si libera all'interno dell'area di rigore e impegna Cerofolini. Al 22' ancora ...