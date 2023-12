Coppa Italia | il calendario

Inter-Bologna si giocherà stasera alle ore 21 e i Precedenti non sono certo il massimo. Con problemi nelle gare in casa e minuti extra da quelle di ... (inter-news)

Inter - Bologna , alle 21 dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano l'ottavo di finale di Coppa Italia . La partita sarà visibile in esclusiva in diretta ... (247.libero)

Probabili formazioni Coppa Italia in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Bologna , che è in programma oggi a partire ... (inter-news)

Barrenechea dopo Higuain: stessa storia, stesso posto, stesso bar

Barrenechea come Hiugain: l'esultanza dopo il gol al Napoli A portare in vantaggio il Frosinone nella sfida dici ha pensato Enzo Barrenechea, talento della Juventus passato in estate in ...

Coppa Italia Eccellenza: risultati FINALI e marcatori ritorno semifinali GoalSicilia.it

A Frosinone è festa grande: "La più grande impresa della nostra storia"

La formazione ciociara, in divisa canarina, elimina dalla Coppa Italia i campioni in carica della Serie A, vincendo in casa del Napoli con un roboante 4-0 nei novanta minuti, e al cospetto di uno dei ...

Giulia Pisano si aggiudica la 54ma Coppa Shotokan

l'atleta della Yudanshakai Casale Monferrato ha riportato in regione l’oro nel kumite con una serie di incontri perfetti, portando anche la squadra piemontese di kumite all’argento ...