Copilot di Microsoft ora può generare canzoni da un testo dell’utente

Microsoft Copilot crea musica con l'intelligenza artificiale

Nella corsa all'innovazione,, precedentemente noto come Bing Chat, ora permette di generare musica con semplici comandi di testo, collaborando con il leader di AI musicale Suno. In una mossa audace che ...

Grazie alla partnership tra Microsoft e Suno, l'IA dell'assistente digitale Copilot può ora generare canzoni intere: ...

Copilot e Suno AI insieme per generare canzoni: ecco come sfruttare l'Intelligenza Artificiale per creare testo e melodie.