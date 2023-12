Controlla le tue 20 euro | se hanno questo dettaglio valgono migliaia di euro

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) In Italia dal 2002, come nel resto dell’pa ha cominciato a diffondersi la stragrandemaggioranza di banconote di taglio molto diverso rispetto alla vecchia lira. Oggi tra le banconote più comuni – e più contraffatte – risalta quella da 20, che è facilmente riconoscibile per il suo colore blu/azzurro La banconota da 20€ ormai in circolazione in 25 paesi (23 appartenenti all’zona, 19 membri e 4 microstati convenzionati all’uso dell’) costituisce più di un terzo di tutti gli esemplari che sono stati falsificati negli ultimi 10 anni. La suddetta banconota presenta un design di stile gotico, sul davanti è rappresentato un portale mentre sul retro un ponte, entrambi relativi all’architettura gotica(13°-14° secolo). I 20€ ...