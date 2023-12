Continental sarà Top Sponsor al Giro d’Italia 2024

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) (Adnkronos) –annuncia la sua presenza ald'Italia. Si tratta della 107a edizione della corsa rosa epresente in qualità di Tope Official Tyre.parteciperà anche al-E comedi maglia e parteciperà con un team all’evento. “Partiamo per questa avventura con grande entusiasmo – dichiara Giorgio