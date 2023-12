Contatti con Hamas | femministe accusate di terrorismo | la clamorosa operazione | impegnati 170 agenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Un'di polizia che ha del clamoroso. Il tutto in Germania, a Berlino: nel mirino ci finiscono leper sostegno a. L'è in corso nella mattinata di oggi, mercoledì 20 dicembre: lesonodi sostegno al Fronte popolare di liberazione della Palestina, il Fplp, dal 2002 classificato come organizzazione terroristica dall'Unione europea. Nel dettaglio l'azione della polizia tedesca si concentra sul gruppo femminista di estrema sinistra Zora: sono state effettuate perquisizioni domiciliari a carico di sei donne che fanno parte del collettivo. E ancora, sono state effettuate perquisizioni in un ufficio e in un caffè che è uno dei luoghi simbolo e di ritrovo della sinistra radicale berlinese. La polizia è intervenuta con oltre 170 ...