Consulenza pensionistica | ricalcolo dell’assegno e altri servizi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il sistema pensionistico italiano è molto articolato e prevede diverse opzioni per l’uscita dal lavoro; infatti, oltre alla cosiddetta “pensione di vecchiaia” (ottenibile con 67 anni e almeno 20 anni di contributi), esistono diverse altre modalità: pensione anticipata, anticipo pensione per lavoratori precoci, Ape sociale, Quota 103, Opzione Donna, pensione anticipata per lavori usuranti ecc. In un quadro così variegato, a meno di non essere esperti in materia previdenziale, per chi è prossimo al ritiro dal lavoro non è certo semplice orientarsi e capire quale possa essere la soluzione più conveniente, non soltanto in termini economici, ma anche per quanto riguarda i tempi di uscita dal lavoro; in svariate circostanze infatti si hanno a disposizione più possibilità di pensionamento. Si deve inoltre considerare che non è infrequente il caso di modifiche in ambito previdenziale ...