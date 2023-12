(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - L'istruzione è ancora un sogno per centinaia di bambine e bambini di Fahn Jack, come di tantissime altre comunità rurali della. È per contribuire a cambiare questa realtà e alla costruzione di un futuro migliore e sostenibile che Fondazioneha de

(Adnkronos) – E’ un ‘ponte’ tra competenze e necessità nel mondo del terzo Settore in ambito sanitario e umanitario il nuovo progetto “Onboarding ... (nuovasocieta)

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - E’ un ‘ponte’ tra competenze e necessità nel mondo del terzo Settore in ambito sanitario e umanitario il nuovo ... (ilgiornaleditalia)

Il ministro Schillaci, ' regola rizzare propria posizione entro il 31 dicembre per evitare sanzioni' Non ci saranno ulteriori proroghe. Lo ha ... (sbircialanotizia)

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - Non ci saranno ulteriori proroghe. Lo ha annunciato più volte e ribadito il ministro della Salute Orazio ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - L'istruzione è ancora un sogno per centinaia di bambine e bambini di Fahn Jack, come di tantissime altre comunità ... (liberoquotidiano)

Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - L'istruzione è ancora un sogno per centinaia di bambine e bambini di Fahn Jack, come di tantissime altre comunità ... (iltempo)

Consulcesi con Street Child contro povertà educativa in Liberia

Street Child - sottolinea Simone Colombati, presidente di Fondazione- condividiamo non solo il sostegno all'infanzia attraverso il contrasto alla povertà educativa ma ritroviamo i ...

Fondazione Consulcesi supporterà la realizzazione di una nuova scuola in Liberia Quotidiano Sanità

Sanità, da Consulcesi guida gratuita per mettersi in regola su Ecm Adnkronos

Consulcesi con Street Child contro povertà educativa in Liberia

L'istruzione è ancora un sogno per centinaia di bambine e bambini di Fahn Jack, come di tantissime altre comunità rurali della Liberia. È per contribuire a cambiare questa realtà e alla costruzione di ...

Fondazione Consulcesi supporterà la realizzazione di una nuova scuola in Liberia

Per centinaia di bambine e bambini di Fahn Jack, come di tantissime altre comunità rurali della Liberia, l'istruzione è ancora un sogno. Alcuni, pur percorrendo chilometri a piedi, non raggiungerebber ...