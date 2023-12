Consulcesi con Street Child contro povertà educativa in Liberia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - L'istruzione è ancora un sogno per centinaia di bambine e bambini di Fahn Jack, come di tantissime altre comunità rurali della. È per contribuire a cambiare questa realtà e alla costruzione di un futuro migliore e sostenibile che Fondazioneha deciso di supportareItalia nella realizzazione di una nuova scuola nella contea di Margibi. “Che si tratti di istruzione primaria per bambini e persone svantaggiate della nostra società - afferma Silvia Superbi, direttrice di Fondazione- o di aggiornamento specialistico dedicato ai professionisti del settore salute, la formazione è da sempre una colonna portante della nostra idea di assistenza e sostegno. Siamo infatti convinti che per migliorare la qualità della vita di tutti sia ...