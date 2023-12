Consiglio Figc | approvato nuovo sistema Licenze Nazionali Blocco mercato per chi non rispetta indice liquidità

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È andata in scena questa mattina l’ultima riunione del 2023 delFederale della. Su proposta del presidente federale Gravina, nell’ottica di “proseguire nel percorso virtuoso del contenimento dei costi e per il raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario del calcio professionistico italiano”, ilFederale dellariunitosi oggi haall’unanimità ildelle2024/2025 a conclusione di una serie di riunioni iniziate già nello scorso mese di settembre. Tra le novità figurano l‘anticipo del termine per l’iscrizione ai campionati professionistici, fissato al 4 giugno 2024 (solo per le società finaliste dei play off di Serie B e di Serie C il termine è fissato all’11 ...