Confermato l’infortunio di Rey Fenix Salterà anche lo show di Prestige Wrestling

Leggi su aewuniverse

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La All Elitedovrà fare a meno di Rey, a causa di un infortunio. Questo avviene mentre la federazione si appresta a concludere l’anno in bellezza con il suo evento in pay-per-view “World End” previsto per il 30 dicembre. Reydovrà inoltre rinunciare a prendere parte allodiil 5 gennaio a causa di questo infortunio. La stessa federazione hala notizia su X con il seguente annuncio: “NOTIZIA DI ULTIM’ORA. A causa di un infortunio, REYnon potra cpmbattere.. SAMURAY DEL SOL adesso affronterà LIO RUSH a #Roseland 7! 5 gennaio 2024, Portland, Oregon, Roseland.” I fan hanno iniziato a sospettare delda quando, a WrestleDream, ...