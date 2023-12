Concorso Dirigenti Scolastici | Pubblicato il Bando per 587 Posti

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Finalmente è stato rilasciato ilper il2023/2024, con 587a tempo indeterminato in tutta Italia. Talescolastico è il terzo in ordine di uscita, subito dopo ilper Docenti Infanzia e Primaria e Docenti di Scuola Secondaria, di cui abbiamo già parlato negli approfondimenti linkati. Nei prossimi paragrafi ti forniremo tutte le informazioni essenziali per verificare la presenza dei requisiti di ammissione e inviare la domanda di partecipazione.per2023/2024:e Scadenza Qui puoi consultare ilUfficiale in Pdf. La graduatoria finale terrà conto del punteggio ottenuto nella ...

