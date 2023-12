Concorso dirigenti scolastici | dopo ordinario in arrivo quello riservato | avviso entro dicembre 350 euro per partecipare Tutte le info utili

Il 22 dicembre del 2022 la Gazzetta Ufficiale pubblicava il regolamento del Concorso per dirigenti scolastici riprendendo il ... oggi: ... ()

Martedì 19 dicembre è il giorno della pubblicazione del bando del Concorso dirigenti scolastici ordinario per 587 posti . L'articolo DIRETTA | ... (orizzontescuola)

Martedì 19 dicembre è il giorno della pubblicazione del bando del Concorso dirigenti scolastici ordinario per 587 posti . L'articolo Concorso ... (orizzontescuola)

Le domande si possono inviare fino alle 23.59 del 17 gennaio 2024 . Il 60% dei posti è assegnato alla procedura ordinaria, i restanti sono per i ... (tg24.sky)

VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Concorso dirigenti scolastici - come fare la domanda passo dopo passo. LIVE Mercoledì 20 dicembre alle 14 : 30

Al via le iscrizioni per il Concorso dirigenti scolastici. 587 posti. C'è tempo fino al 17 gennaio per presentare la domanda. L'articolo VIDEO ... (orizzontescuola)