Concorrenti vuotano il sacco | “Ecco cosa facciamo al Grande Fratello dopo le 2 di notte”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Come ben sapete quest’anno la diretta delsi chiude alle 2 del mattino e riapre in mattinata quando la Casa sta ancora dormendo. Ex gieffini svelano: “succedeva alle 2 di” Nel corso di una live su TikTok, come riportano i colleghi di Biccy.it, Mirko Brunetti ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.