“Con la bocca chiusa” Pure Mourinho umilia Chiara Ferragni

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Joséha voluto regalare un sorriso ai piccoli pazienti della clinica Mater Dei di Roma. L'allenatore della Roma è stato in visita al reparto pediatria dell'istituto nell'evento organizzato dall'attore Mirko Frezza e dalla Roma, società di cui lo Special One è allenatore. Il tecnico ha parlato, microfono alla mano, ai presenti, lanciando quella che sembra proprio essere una stoccata indirizzata anei giorni in cui è esplosa la polemica sulla beneficenza e i compensi dell'influencer: "Ringrazio per l'affetto ma io e i miei giocatori non meritiamo applausi. Il fatto di venire qui deve essere assolutamente normale e naturale. L'invito mi è arrivato prima di Natale ma se arriva a gennaio o febbraio o marzo è uguale. Dobbiamo venire lo stesso. L'applauso è per gli anonimi che fanno beneficenza. Nessuno sa della mia ...