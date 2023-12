Como vs Palermo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lariani cercheranno di riprendere la strada verso i playoff contro i rosanero che sembrano aver superato il periodo negativo.vssi giocherà sabato 23 dicembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio SenigalliaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono reduci dalla sconfitta nel derby lombardo contro il Brescia che ha interrotto una striscia di sette vittorie consecutive. Fortunatamente la squadra di Fabregas non ha risentito molto dell’ultimo passo falso in virtù delle contemporanee sconfitte delle dirette concorrenti e sono rimasti al terzo posto a quota 31 punti, a meno due dal Venezia secondo I siciliani, dopo 4 partite nelle quali avevano raccolto soltanto due punti, si sono risollevati ...